Joris Brys en Fien Germijns in 'De Warmste Week': 'Pas toen ik het programma van Christophe Lambrecht overnam, ben ik gaan beseffen wat radio voor mensen betekent'

De voetballiefhebber kent Joris Brys als presentator van VIER-programma ‘Sports Late Night’ en Telenet-betaalzender Play Sports. Sinds september torst hij ook het geëerde voormiddagblok dat ooit – correctie: altijd – Christophe Lambrecht toebehoorde. Fien Germijns kwam vier jaar geleden Studio Brussel binnenwaaien via talentenproeftuin ‘Studio Dada’, en kreeg na gesmaakte passages in onder meer ‘De afrekening’ haar eigen shows in de vorm van ‘Team Germijns’ en ‘Het programma van de eeuw’.

Ons gesprek vindt plaats op een druilerige dag – was het een Spotify-playlist, je drukte op skip – in een knus café. De Warmste Week staat voor de deur en de status van BV ligt in het verschiet, maar dat valt niet van hun ontspannen gezichten af te lezen.

Fien Germijns «Ik heb nog vakantie tot we eraan beginnen. Niet dat dat een bewuste keuze was: ik had nog ik-weet-niet-hoeveel vakantiedagen over, omdat ik ’t allemaal weer eens slecht had gepland. Ik moest die dagen opnemen, omdat je ze niet allemaal mag overzetten naar volgend jaar. ‘Oké, dan zal ik wel wat uitslapen, ’t is al goed!’»