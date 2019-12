Dit gebeurt er met uw hersenen als u te veel alcohol drinkt

'Ik heb nu minder geheugenproblemen. Ik weet bijvoorbeeld dat het 2014 is'

Pierre* (64) greep een aantal jaar geleden naar de fles om te vergeten.

Pierre «Ik kwam erachter dat mijn vrouw een verhouding had met een andere man. Ik werkte als vrachtwagenchauffeur, en had op een dag verlof genomen omdat ik vóélde dat er iets aan de hand was. Ik heb hen toen thuis betrapt, en heb haar gezegd: ‘Buiten.’ In de acht maanden daarna zag ik ook mijn twee kinderen niet meer. En toen is het begonnen: ik raakte op de dool en begon te drinken. En geen bier, hè, maar alcool: whisky, cognac… Ik at ook veel minder, kon niks meer binnenhouden. Op den duur woog ik nog maar 38 kilo, terwijl ik er nu 70 weeg. Ik vergat ook alles, ik wist zelfs niet meer welke dag het was. Het verschil tussen dag en nacht wist ik nog wel. Maar of het nu maandag, dinsdag of woensdag was: dat niet meer. Uiteindelijk werd ik opgenomen.»