Marc Didden: 'Man van het Jaar is voor mij overduidelijk Kamagurka'

Ik ben welzeker een fan van het eerste uur, maar ook van het laatste: alles wat ik de afgelopen dagen van Kama kon zien en lezen in de wereldpers der Lage Landen, haalt een uitzonderlijk niveau. Elke cartoon is grappiger dan alles wat zijn lokale vakbroeders samen bedenken in één week tijd. En alles gaat altijd ergens over.

Behalve cartoonist, tv-maker, schilder, toneelschrijver en stand-upcomedian is the artist formerly known als Mijnheer Zeebroek (‘Monsieur Culotte de La Mer,’ legde hij dan uit aan Franse collegae) soms ook zanger. Ik herinner me enkele meezingers van hem, als daar zijn ‘De klootzak van Honolulu’ of ‘Wij zijn twee Amerikanen’, en die zeldzame keren dat ik een douche neem, betrap ik er me nog weleens op zijn tijdloze ‘Ik ben Ben Benders’ te coveren, tussen het in mijn mond druipende zeepsop in.

Wat me volgende gedachte voor een dagsluiting bijbrengt: ‘Laat ons nu Bennen loven’. Ben Benders? Sure. Ben Affleck? Why not? Ben Weyts? Not so sure. Ben Crabbé? Absoluut. Ik kijk ten minste twee keer per dag naar ‘Blokken’ en heb niets dan bewondering voor hoe deze Ben zich sedert 5 september 1994 foutloos van zijn taak kwijt. For the people. With the people. Respect met eieren! Marc Didden