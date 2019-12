'Waarom werkt Gert nog zo hard, hij is toch al rijk genoeg?' Mediajaar 2019 volgens Steven Van Herreweghe en Kamal Kharmach

'Het is altijd onnoemelijk erg als een jonge vader sterft, maar in het geval van Christophe Lambrecht was het ook een groot verlies voor de radio: zó'n stem'

HUMO We beginnen met goed nieuws: ‘Eigen kweek’ en ‘Reizen Waes’, de best bekeken programma’s van 2019, scoren allebei rond de 1,8 miljoen kijkers en bewijzen dat Vlaamse televisie nog lang niet dood is.

Steven Van Herreweghe «Sterker nog, op sommige avonden halen de drie grote zenders in primetime elk 900.000 kijkers. Dat zijn héél veel mensen. Het kijkgedrag verandert wel en het aandeel van uitgesteld kijken, Netflix of YouTube wordt steeds groter, maar de goesting om geëntertaind te worden via tv is nog altijd erg groot.»

HUMO En om samen voor de buis te zitten, zeker op zondagavond.

Van Herreweghe «Die avond associëren we traditioneel met allemaal samen tv-kijken, en zoals de meeste tradities moeten we die proberen te behouden, zolang ze niemand schofferen (lacht). Niet alleen Eén, maar ook de andere zenders zetten nu op die avond in: denk aan ‘De mol’ of ‘Dancing with the Stars’ op VIER, en aan ‘Make Belgium Great Again’ op VTM.»