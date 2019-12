En waar – sorry, maar we kunnen het natrappen niet laten – is De Palma nu? Uitgerangeerd, ha! Het succes van ‘Star Wars’ maakte Lucas steenrijk, maar wat hij wellicht niet had verwacht, was dat dat succes ook een immense impact zou hebben op de filmindustrie. Dankzij de exploten van Luke Skywalker kwamen de Hollywoodstudio’s anno 1977 tot het besef dat er veel meer geld viel te verdienen met blockbusters als ‘Star Wars’ en ‘Jaws’ dan met sombere auteursfilms als ‘Taxi Driver’ en ‘Five Easy Pieces’. ‘‘Star Wars’ heeft de Amerikaanse auteurscinema kapotgemaakt!’ zo roepen sommigen bitter, maar je kunt het ook anders stellen: namelijk dat de populariteit van ‘Star Wars’ net de poorten openduwde naar de heerlijke spektakelfilms waarmee velen onder u zijn opgegroeid. Zonder ‘Star Wars’ wellicht geen ‘Raiders of the Lost Ark’, ‘Lord of the Rings’ of superheldenfilms.