Hoe overtuig je een volksjury? Topadvocaten Jef Vermassen, Sven Mary & Nadia Lorenzetti getuigen

'Na elk assisenproces moet ik een nacht feesten om de ellende van mij af te gooien'

We schuiven aan voor een broodjeslunch in Lede ten kantore van Jef Vermassen, de oudste – en dus meest wijze – van het gezelschap. Belgisch kampioen assisenpleiten is hij, met 105 assisenzaken op de teller. De jongste jaren pleitte Vermassen meestal voor de slachtoffers, maar hij haalde ook een ongeëvenaard aantal vrijspraken (16) voor beschuldigden. Sven Mary, die zijn geuzentitel ‘advocaat van het krapuul’ met opgeheven hoofd draagt, heeft zestig assisenzaken achter de kiezen. En Nadia Lorenzetti – negentien assisenzaken – is een nieuwe, verfrissende verschijning op het assisentoneel.

Alle drie volgen ze met blinkende oogjes het assisenproces van Frie Palmers (Maaike Cafmeyer) in ‘De twaalf’. Jef Vermassen ziet het als een soort eerherstel voor zijn geliefde topsport, na alle slinkse aanvallen op assisen. Sven Mary gaf de programmamakers advies en is fan van de charismatische advocaat die Josse De Pauw neerzet: ‘Hij mag volgende week op ons kantoor beginnen.’ Nadia Lorenzetti is dan weer heel benieuwd naar de geheime beraadslaging in de jurykamer: ‘Elke advocaat zou toch eens een vlieg willen zijn in die jurykamer? Waaróm heeft je cliënt zoveel jaar gekregen? Wie van de jury heeft zijn stempel doorgedrukt? Er zijn altijd voortrekkers en meelopers.’