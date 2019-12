Het was even wennen: na al het luide klimaatprotest werd het in oktober plots stil rond Anuna De Wever. De klimaatactiviste was aan boord gegaan van een zeilboot die haar naar de klimaattop in Chili zou brengen. Maar nog voor ze de zeilen kon opvouwen, kwam het bericht dat de top naar Madrid verkaste. Aangezien planepoolen niet zo ecologisch verantwoord bleek als minister Zuhal Demir liet uitschijnen, besliste Anuna de COP25 vanuit het verre Martinique te volgen.