Met haar hemelsbrede glimlach bracht ze negentien jaar lang de zon in de Vlaamse huiskamers, maar vanaf 1 januari zal de trouwe kijker van het VTM-weerbericht het moeten stellen zonder de donders charmante Jill Peeters. Waarmee ze haar dagen zal vullen nu staren naar de atmosfeer er niet meer bij is, weet ze zelf nog niet. Maar íéts zegt ons: het klimaat. ‘Na een mislukte klimaattop heb ik mezelf eens huilend opgesloten in de toiletten tijdens een feestje.’