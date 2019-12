'Was baby Pia aan de andere kant van de taalgrens geboren, dan hadden we die 2 miljoen euro niet hoeven in te zamelen'

HUMO Toen we jullie de vorige keer spraken, waren het zeer spannende dagen: het geld was ingezameld, maar of Pia het medicijn kon krijgen, was nog niet zeker.

ELLEN DE MEYER (knikt) «De kans bestond dat ze antistoffen in haar lichaam had. In dat geval kon ze de prik niet krijgen. Voor ons was dat heftig: dat het ook níét kon doorgaan, was een optie waar we geen rekening mee hadden gehouden. De arts had er wel iets over gezegd, maar het was uit onze gedachten verdwenen. Ook omdat we nooit hadden verwacht dat we dat geld ooit zouden kunnen inzamelen.