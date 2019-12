'Het blijft ook maar sport: ik zal niet in een depressie sukkelen als ik geen goud win in Tokio'

Nafi Thiam straalt en lacht als we elkaar spreken. Ze praat honderduit over haar vakantie in Cuba, en vooral Havana is onder haar huid gekropen. De lange pauze na het WK begin oktober heeft meer dan deugd gedaan. Ze gromt dan ook als we vragen of ze even wil terugblikken op het voorbije jaar.

Nafi Thiam «Ik doe dat niet graag. Geen enkele atleet, trouwens.»