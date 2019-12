De familie Welvaert staat al even op stal, maar het succes van hun ‘Eigen kweek’ blijft nadenderen als een politie-inval in een slecht verstopte wietplantage. Zij en niemand anders voeren de top drie aan van best bekeken programma’s van 2019: de finale aflevering van het derde en laatste seizoen van ‘Eigen kweek’ trok in februari maar liefst 1.880.041 kijkers. That is not cattepiss, zou Frank Welvaert bij monde van Wim Willaert daarop bemerken. Niemand die ’m ongelijk zou kunnen geven.