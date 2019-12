'Veganistische topsporters presteren beter dan vleesetende. Hun bloeddoorstroming is beter, en de mannen zijn veel potenter'

HUMO Voortaan kun je in 25 Europese landen, waaronder België, een Rebel Whopper bestellen bij Burger King. Die plantaardige burger is ontworpen door De Vegetarische Slager. Had u dat kunnen denken toen u uw bedrijf aan Unilever verkocht?

Jaap Korteweg «Absoluut. Toen ik met De Vegetarische Slager begon, wilde ik de grootste ter wereld worden. Mijn doel is: ervoor zorgen dat we geen dieren meer nodig hebben om aan ons vlees te raken. En om dat te bereiken heb je een grote speler nodig. Unilever was de gedroomde overnemer. De deal met Burger King hadden we alleen nooit kunnen realiseren.