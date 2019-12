'De dokters gaven me exact nul procent kans: niemand had ooit zoiets overleefd'

STEFAN EVERTS «2019 is veruit het moeilijkste jaar uit mijn leven geworden. Als motorcrosser heb ik zware crashes en blessures meegemaakt, maar dat is niets vergeleken met wat ik nu nog altijd moet doorstaan. Ik ben het gewoon om na een operatie vooruit te kijken en doelen te stellen: ‘Dán wil ik weer beginnen te trainen, op die dag wil ik er opnieuw staan.’ Maar dit keer moest ik mijn plannen voortdurend bijstellen en dat maakte het mentaal erg zwaar. Het voelt alsof ik al een jaar aan het strompelen ben – want lopen kun je het niet noemen – in een donkere tunnel waarvan het einde nog lang niet in zicht is. Ik probeer nu te aanvaarden dat het nog minstens een jaar langer zal duren.»

HUMO Je raakte besmet met malaria tijdens de Vier uur van Lubumbashi, een motorrace in Congo. Hoe kon dat gebeuren?