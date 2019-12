Dossier voedselallergieën: 'Mijn hoofd begon te duizelen en ik dacht dat ik zou sterven'

'Op restaurant gaan lijkt wel Russische roulette'

Gunter Van Dyck (47) lijdt aan atopie: hij is allergisch voor een hele waslijst aan stoffen, van graspollen tot haar van katten en honden, maar ook voor tal van voedingswaren.

HUMO Voor welke voeding bent u allergisch?

Gunter Van Dyck «Citrusvruchten, kiwi, curry, koriander, prei, noten, look, perzik, kersen en alles wat uit de zee komt. Ik mag geen mosselen of schelpdieren eten, en zeker geen vis. Onlangs dronk ik een kopje koffie op het werk en begonnen mijn lippen plots op te zwellen. Ik raakte in paniek omdat ik geen idee had waarom ik plots allergisch reageerde. Bleek dat de vaatwasmachine kapot was en de vaat met de hand was afgewassen. Allicht waren er restjes visolie aan dat kopje blijven plakken. Mijn collega’s stonden al klaar met de adrenalinespuit (standaardtherapie tegen een zware allergische reactie, red.), maar wisten niet goed of ze die adrenaline mochten inspuiten. Het is ook voor mij elke keer moeilijk in te schatten hoe een allergische reactie zal evolueren. Ik kan na tien minuten weer oké zijn, maar evengoed is mijn leven in gevaar.»