Ook dit jaar was ‘De afspraak’ een baken van vertrouwen bij kwaliteitszender Canvas. Het duidingsprogramma beroert de gemoederen, en daarin heeft presentator Bart Schols een groot aandeel. Deze maand maakte de journalist ook een geslaagde beurt in ‘De slimste mens’ op Vier. Schols zat er in de zetel bij Erik Van Looy opvallend gelukkig en ontspannen bij. Geen evidentie, want de presentator klom uit een diep dal. ‘Vandaag besef ik dat ik eigenlijk niks hoef te bewijzen. Nada!’