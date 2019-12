Marc Coucke over de malaise bij Anderlecht: 'Ik heb in twee jaar meer mensen moeten ontslaan dan bij al mijn andere bedrijven samen'

'Tijdens een vergadering stak Coucke beide middelvingers op en zei: 'Kies maar, links of rechts'

In de veelbesproken open brief bekrachtigt de club haar vertrouwen in ‘Het Project’ van speler-manager Vincent Kompany. ‘Je doet het all the way, of je doet het níét. What’s the point om er anders aan te beginnen?’ Het marketing-Engels waarmee de brief is doorspekt, laat er weinig twijfel over bestaan aan wiens koker hij is ontsproten: Klaas Gaublomme, Kompany’s zakenpartner bij communicatiebureau en productiehuis Bonka Circus. Het was Bonka Circus dat ten tijde van het WK voetbal 2014 in Brazilië de ‘Duiveluitdagingen’ en ‘Iedereen Duivel’ maakte – en zo voor interne verdeeldheid zorgde bij de Rode Duivels én een conflict creëerde met de voetbalbond. Gaublomme behartigt Kompany’s zakelijke belangen en heeft, sinds diens terugkeer naar Anderlecht, zijn intrek genomen op het trainingscomplex in Neerpede.

Ex-Anderlechtman «Gaublomme doet alsof de club van hem is. Hij klampt medewerkers aan en wil weten wat ze precies doen. Terwijl iedereen zich afvraagt: wat doe jíj hier eigenlijk?»