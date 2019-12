Dirk Van Duppen en Rutger Bregman, het laatste dubbelgesprek: 'De neiging tot wij-zij-denken zit in ons geprogrammeerd, en we zijn manipuleerbaar wat dat betreft.'

‘Eén ding zou ik nog graag willen,’ zei Dirk Van Duppen tijdens ons gesprek eerder dit jaar, ‘een dubbelgesprek met Rutger Bregman.’ Hij had net het keiharde verdict gekregen dat de pancreaskanker niet meer te genezen was. We belden Bregman en die zei meteen ja. Ze kennen elkaar. Dirk Van Duppen (63) had hem indertijd de eerste versie van zijn boek ‘De supersamenwerker’ opgestuurd voor commentaar. In ‘De meeste mensen deugen’, het recente boek van Rutger Bregman (31), klinken er echo’s van door. Daarmee begint een onvergetelijke discussie tussen de arts-politicus en de schrijver, twee onvermoeibare denkers die ondanks alle bewijs van het tegendeel hardnekkig geloven dat het goed kan komen met de wereld. ‘Als we echt allemaal wij-zij-denkers waren, bestonden we niet meer.’