Het politiek jaar volgens Herman en Eric Van Rompuy: 'Als liegen het criterium voor ontslag is, moeten veel ministers opstappen'

'2019 was echt niet het jaar van Wouter Beke, en dan druk ik me voorzichtig uit'

Januari

HUMO Op 17 januari wordt Melikan Kucam opgepakt voor de verkoop van humanitaire visa aan Syrische christenen. Zijn banden met het kabinet van Theo Francken drijven ook de ex-staatssecretaris in het nauw.

ERIC Van Rompuy «Theo Francken had geluk dat hij niet meer in de regering zat, anders had hij moeten aftreden. Enkele weken eerder had hij de regering-Michel doen vallen over het Marrakechpact, waarover hij twee jaar had onderhandeld. Hij beweerde dat het tot open grenzen zou leiden, maar kijk naar de statistieken: in 2015 kwamen er 1 miljoen mensen Europa binnen via de Middellandse Zee, in 2018 waren het er 140.000 en dit jaar nog 115.000. Tíén keer minder. Hij heeft ons land wel met een jaar zonder regering opgezadeld. En hij kwam er nog mee weg ook! Bij de verkiezingen hield hij stand, terwijl de N-VA zwaar heeft verloren.»