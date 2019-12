Was 2019 het Jaar van de Vrouw? 'Wat we nu zien, zijn de laatste stuiptrekkingen van het tijdperk van de kwade, witte mannen'

'Ik pleit voor quota in de bestuurskamers bij bedrijven. Als je ziet dat het evenwicht zoek is, moet je ingrijpen'

Dalilla Hermans «Ik had het gevoel dat vrouwen al een tijdje een aanloop aan het nemen waren om hun plaats op te eisen. Het is niet zo dat we nu, plotsklaps, onze stem hebben gevonden. Het verschil is dat het fenomeen nu voor het eerst genoeg aandacht krijgt.»

Els Dottermans «Het zou de vrouwen die vóór ons kwamen oneer aandoen als we 2019 zouden claimen als hét jaar van de vrouw. Wat je nu ziet, is een samenloop van omstandigheden. Er is van alles aan het bewegen, en daarbij zijn vrouwen zich hevig aan het manifesteren.»