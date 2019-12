Joshua Wong (23), held in Hongkong: '15-jarigen worden beschoten met rubberkogels en uiteengedreven met traangas'

Hij is amper 23 jaar, maar al meer dan vijf jaar is Joshua Wong de luis in de pels van de Chinese machthebbers in Hongkong. Hij heeft een studentenvakbond en een prodemocratische partij opgericht, en organiseert al sinds mei betogingen en massabijeenkomsten tegen de groeiende Chinese invloed in de voormalige Britse kroonkolonie. Een gesprek met de studentenleider die de nachtrust van China’s sterke man Xi Jinping danig verstoort. ‘We zullen eens zien hoeveel keer ze me nog gaan verhinderen me verkiesbaar te stellen. Ik heb tijd tot in 2047.’