Files in de verkaveling en hoe ze aan te pakken: 'Het begint met een paaltje en het eindigt met een concentratiekamp'

Herman D. «In 1982 zijn mijn vrouw Els en ik hier komen wonen, in een villaatje in Spaanse stijl, want wij houden erg van Spanje. Tot een paar jaar geleden was het hier erg rustig, tot de familie Verschueren hiernaast kwam wonen. Die hebben twee tienerzonen, en telkens wanneer die ons zien, roepen ze luid: ‘Olé!’ Maar daar blijft het niet bij. Als wij bij mooi weer op ons terraza van een Agua de Valencia zitten te nippen, zetten ze keihard ‘Eviva España’ of de Gipsy Kings op. Wat hebben wij die pubers in godsnaam misdaan?»

HUMO Goeie vraag. Maar hoe erg is de verkeersdrukte in jullie wijk?

Herman D. «Heel erg. Dat komt door die apps. Wij wonen halfweg tussen twee grote snelwegen, en Waze en aanverwanten sturen al dat verkeer naar hier. Vorige week nog was het weer prijs. Twee vrachtwagens met levende varkens waren tegen elkaar geknald: een Roemeen die dacht dat de Tulpenlaan een voorrangsweg is, botste tegen een Pool die uit de Bosbesdreef kwam. Heel de straat lag vol gewonde varkens. En de beesten die er beter aan toe waren, begonnen meteen te vreten aan de buxussen en de pompoenen die luie mensen nog voor hun voordeur hadden liggen. Já, luie mensen! November is de maand voor sfeervolle pompoenen, vanaf 1 december moeten die weg, en dan mag de kerstversiering komen, maar niet eerder dan de 15de! Dat heeft het wijkcomité twintig jaar geleden al beslist, maar sommige nieuwkomers trekken zich daar niks van aan.»