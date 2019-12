Kim Kardashian: 'Je kunt ook té sexy zijn, zegt Kanye. En dan luister ik naar hem, hè.'

'Als je de ene dag te gast bent in het Witte Huis, voelt het raar om de volgende dag een selfie in bikini online te plaatsen'

Kim Kardashian woont samen met Kanye West en hun vier kinderen – dochtertjes North (6) en Chicago (1) en zoontjes Saint (4) en Psalm (7 maanden) in een riante villa in Calabasas, Californië. Voor de deur is een klein leger druk in de weer met de kerstversieringen die in de bomen langs de oprijlaan gehangen moeten worden. In de hal moeten we onze schoenen uitdoen en worden we een lange, bijna eindeloze gang in geleid. Aan het einde daarvan belanden we in de keuken, waar mevrouw Kardashian aan een koffie verkeerd zit te nippen. Op het kookeiland staat nog steeds het bloemstuk dat ze op 21 oktober voor haar 39ste verjaardag heeft gekregen. Volgend jaar rond deze tijd zal Kimberly Noel Kardashian West een prille veertiger zijn.

Kim Kardashian «Daar heb ik zelf ook al bij stilgestaan. Ik ben geboren in 1980, dus ik weet altijd meteen dat er een nieuw decennium aankomt.»