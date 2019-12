Ik spreek niet vaak tweemaal met dezelfde regisseur in één jaar tijd, maar Bas Devos vormt een uitzondering. Hij zette 2019 in met ‘Hellhole’, een intense film over de verwarring in Brussel na de bommen van 22 maart 2016, en op de jaarwisseling komt ‘Ghost Tropic’ in de zalen, nóg een film over Brussel.