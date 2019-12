Het is een maandagochtend in oktober als om vijf uur de telefoon rinkelt ten huize Duflo-Banerjee in Boston, Massachusetts. Zweden aan de lijn: het economenkoppel heeft, samen met hun vroegere collega Michael Kremer, de Nobelprijs voor de Economie gewonnen. En of Esther Duflo – met haar 47 de jongste econome die de prijs ooit won – over drie kwartier wil inbellen bij de persconferentie waarop het nieuws wereldkundig wordt gemaakt.