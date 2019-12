'Dapper? Ik ben niet dapper. Ik ben séxy'

De diesel

De genaamde Melissa Viviane Jefferson begon haar stem pas te ontwikkelen toen ze al een tiener was – niet uitzonderlijk laat: Niels Destadsbader moet tenslotte nog altíjd beginnen. Maar het is wel opvallend voor een carrière die verder in het teken staat van onverbiddelijk tempo en tot heupblessures inspirerende springerigheid: Lizzo kwam pas laat aan de top. Zoals zoveel plotse muzieksensaties – herinner u Lana Del Rey ten tijde van ‘Video Games’ – was ze eigenlijk al jaren aan het werk in de rand van de industrie.

Toen ze 10 was, verhuisde Melissa met haar ouders van Detroit naar Houston, Texas, waar ze zich na enkele jaren oefenen aan een eerste bandje waagde (Cornrow Clique). De naam Lizzo pikte ze van een Jay-Z-nummer (‘Izzo’), de attitude had ze al. Het begin was moeilijk: één mistroostig jaar woonde ze in haar auto, en ze overwoog meermaals om haar carrière op te geven. De doorbraak? Na groeistuipen met namen als Lizzo & The Larva Ink stond ze aan de basis van r&b-trio The Chalice, dat eindelijk – lang na Lizzo zélf – van de grond kwam. Of toch in Minneapolis, waar ze tegen dan woonde.