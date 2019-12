Jan Mulder: 'Jules Deelder was de beste speler van Sparta Rotterdam zonder ooit één bal aan te raken'

J ules Reimerink is een voetballer van Sportfreunde Lotte. Daarvoor speelde Jules voor Cottbus, FC Köln, VfL Osnabrück, FC Twente en Go Ahead. Reimerink is niet in staat gebleken zijn voornaam bekendheid te geven.

Dat deed Jules de Corte wel. Een gevleugelde uitdrukking op de Nederlandse velden luidt: ‘Zelfs Jules de Corte had dat nog gezien.’ Men zegt het over een scheidsrechter. De Corte, componist en zanger van mooie liedjes, was blind.

In de voetbalwereld zijn weinig grootheden te vinden met de voornaam Jules, maar aan die ene is grote dank verschuldigd: Jules Ukrainczyk, de eerste internationale makelaar en de man die de Europa Cup bedacht; waarna de journalist Gabriel Hanot van L’Équipe het idee verder uitwerkte en met de eer ging strijken.

Ik leerde Jules Ukrainczyk kennen op Anderlecht. Daar kwam hij vaak, en zat hij dan met zijn notitieboekje in de hand secretaris Steppé over te halen om een bepaalde middenvelder te kopen. In het boekje stonden de namen van honderden spelers. Anderlecht heeft veel plezier van dat boekje gehad. Jules Ukrainczyk stierf in 1987.

Had hij nog geleefd, dan zou RSC Anderlecht hem weer goed kunnen gebruiken. Voor zover ik me kan herinneren is de roemrijkste club van België nooit in zo’n crisis geweest als nu. Gisteren, op de verdrietige donderdag 19 december, verloor Anderlecht de bekerwedstrijd van levensbelang tegen Club Brugge met 0-2. Paars-wit was hulpeloos in eigen huis. Is er een oplossing? Een tovermiddel? Alles is al geprobeerd: de beroemde Vincent Kompany tot inspirator/speler maken, de stroman Davies als trainer aanstellen, op de manier van Manchester City op ‘extreem balbezit’ spelen en vergeten Kevin De Bruyne te kopen, Franky Vercauteren tot nieuwe coach benoemen en met zijn afwijkende opvattingen Kompany in verlegenheid brengen, een open brief (‘manifest’) aan de fans schrijven met de belofte dat er alles aan gedaan wordt om de club weer op het oude vertrouwde niveau te brengen. Niets hielp, je zou er moedeloos van worden.

Deze oud-speler is moedeloos. Dit stukje gaat over Jules Deelder. Hij stierf donderdag 19 december 2019. Jules was de grootste voetballer van Sparta Rotterdam zonder ooit één wedstrijd te hebben gespeeld. Hij ging als jongetje met zijn vader naar stadion Het Kasteel en werd later, ondanks legendarische beroemdheden als Bok de Korver, Rinus Terlouw, Tinus Bosselaar en Tonny van Ede, de beste speler aller tijden van Sparta zonder één bal te raken.

Jules Deelder was een soort avant-gardistische staccato-dichter die alles van het rijke verleden in ere hield. Op de tribune was hij de voorzanger van het clublied: ‘Rood-wit is onze glorie / Rood-wit zit ons in ’t bloed / Bij neerlaag of victorie / Bij voor- of tegenspoed / Rood-wit gaat nooit verloren / En jaren nog hierna / Zullen wij laten horen SP-AR-TA / Zullen wij laten ho-o-ren SP-AR-TA!’

Jules Deelder hield van Sparta Rotterdam, Giorgio Armani en Charlie Parker. En hij schreef een prachtig boek over de Rotterdamse bokser Bep van Klaveren: ‘The Dutch Windmill’. Begin over Van Klaveren – een taalvirtuoos van de straat – en je bent meteen uren verder, want Deelder imiteert Van Klaveren weergaloos en kent elk detail, van zijn gevechten op de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam tot en met zijn laatste geestige snik in het leven.

Enkele dagen voor zijn plotse dood stond ik met Jules Deelder in het Rijksmuseum van Amsterdam in afwachting van een fotograaf wat te praten. Met zijn snijdende accent hoonde hij tijdens dat onvergetelijke Rotterdams kwartiertje: ‘Jij bent ook een dichter, hè?’

‘Nee, Jules, ik ben een voetballer.’

‘Was jij bij Sparta, dan?’

Ik had er graag een seizoen gespeeld. Voor Jules.