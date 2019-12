Nu de jaren 2010 op hun einde lopen, ging Humo’s muziekredactie samen met een schare externe experts rond de tafel zitten om eens en voor altijd uit te maken: wat waren nu de 50 allerbeste platen van het afgelopen decennium? Van België tot Nieuw-Zeeland, van 17 tot 82 jaar, van folk met een inktzwarte rouwband over snedige rammelrock tot verheffende hiphop: het is mooi geweest. Tot over tien jaar!