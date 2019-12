Vorige week nam Humo u mee naar de rosse buurt in Brussel en naar het Schipperskwartier, op zoek naar het geweld waarvan sekswerkers het slachtoffer worden. Deze week houden we het huiselijker en duiken we in de wereld van de professionele swingers, de gangbangers en de escorts. ‘Ik zal altijd onopvallend de omgeving checken, je weet nooit of iemand zich in de badkamer verstopt.’