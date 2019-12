'Elke dag heb ik pijn. En met het ouder worden verergert het nog. Mijn huid trekt overal tegen. Ik heb één voordeel: ik zal nooit rimpels hebben'

De slachtoffers: ‘Aan je lot ontkom je niet’

Cindy Gryp en haar mama Lisette Van Dyck vierden oudjaar in het Switel. Ironisch genoeg hadden ze daar eigenlijk niet moeten zijn: ‘We hadden al een ander restaurant geboekt. Maar een vriendin vroeg of we meegingen. Haar mama was net weduwe geworden, en ze konden wat gezelschap gebruiken.’

HUMO Kenden jullie het Switel?

Lisette Van Dyck (knikt) «Ik had daar kerstavond gevierd. Dat was me niet bevallen: iedereen zat er zo dicht op elkaar. Maar om die vriendin een plezier te doen, besloten we mee te gaan. Een dure grap: het Switel kostte 4.500 frank per persoon – in die tijd veel geld – en het geld van die andere reservatie waren we kwijt.»