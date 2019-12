Na de kanker: Stijn Coninx en zijn vrouw An Evers. 'We hadden ons al op het ergste voorbereid'

Ik ben heel nieuwsgierig om An Evers te ontmoeten. In elk interview vermeldt Stijn zijn vrouw wel even om te zeggen dat hij zijn werk alleen maar kan doen omdat hij thuis altijd terug kan naar zijn fantastische An. Zelf geeft ze nooit interviews, dat doet ze niet graag, maar na de schok van het afgelopen jaar wil ze voor Humo een uitzondering maken. Dankbaar omdat alles zo goed is afgelopen en Stijn na een zware operatie weer – bijna – de oude is. Ze trouwden 22 jaar geleden, tijdens de opnames van de film ‘Licht’ met Francesca Vanthielen, waarvoor Coninx in Spitsbergen ging filmen. Het huwelijk zelf vierden ze ver van de camera’s.

An Evers «Ik sta niet zo graag in het spotlicht. Ik heb ook niks te maken met de filmwereld. Stijn heb ik nooit gezien als ‘de filmregisseur’, maar gewoon als ‘Stijn, mijn menneke’. We komen allebei uit Limburg, zijn 25 kilometer van elkaar opgegroeid, beiden in een groot, warm gezin. Die achtergrond delen we, en het is fijn dat we nu weer in Limburg wonen.»

Stijn Coninx «Allebei glimburgers (lacht).»