Humo's Pop Poll 2019: dit zijn de resultaten!

Ja, u hebt er oog voor: de glinstering in een zwarte nachthemel, het schattige keuteltje in een zee van dampende drollen, de Frances Lefebure in een zaal vol Jeff Hoeyberghsen. Voor de schoonheid te midden van de lelijkheid, bedoelen we. Want ook in 2019 was het weer wijdbeens laveren door de drek die schamperende politici, uitgeputte tv-makers en de aanvalslinie van RSC Anderlecht overal uitstortten, en toch was u met 10.000 (9.869 om precies te zijn, meldt de gerechtsdeurwaarder) om te stemmen voor Humo’s Pop Poll, ons jaarlijkse lepelen naar de krenten in de pap. Dus hey ho let’s go, voor u zonder geschikte discussiestof komt te zitten op het nieuwjaarsdiner: Humo’s Pop Poll-uitslagen!

Man van het jaar

1 Remco Evenepoel 2 James Cooke 3 Wout van Aert 4 Dieter Coppens 5 Gert Verhulst 6 Zwangere Guy 7 Philippe Geubels 8 Conner Rousseau 9 Mathieu van der Poel 10 Peter Van de Veire

Dat is dan duidelijk: u houdt van zwangere mannen (6), van kleine kale mannen (7), van downies uitlatende mannen (4), van mannen die zelf toegeven dat er met hen niet te fokken valt (8), van mannen met een Eurosongfetisj (10) en van mannen (2 en 5) die weten hoe dat moet, in witte hotelpeignoirs de krant lezen op een boot. En het méést houdt u van mannen in schreeuwerige lycra pakjes (1, 3 en 9). Lees ook ons interview met Remco Evenepoel.

Vrouw van het jaar

1 Greta Thunberg 2 Nina Derwael 3 Angèle 4 Billie Eilish 5 Frances Lefebure 6 Marieke Vervoort 7 Nafi Thiam 8 Nathalie Meskens 9 Emma Meesseman 10 Anuna De Wever

We hadden zó uitgekeken naar het priemende ‘How dare you?’ van (1) indien u haar niet had bekroond, maar kijk: de vrouw van het jaar is een tiener die op haar skolstrejk för ­klimatet-pancarte méér wijsheid verzamelt dan er in de verzamelde hersenlobben zit van de kleine­piemelmannen die haar belagen. Het Vlaamse spijbelfiliaal juicht mee op (10), op (2), (7) en (9) wordt er gesport, en op (6) helaas niet meer – adieu, Marieke, je was groots.

Lul (m/v) van het jaar

1 Dries Van Langenhove 2 Donald Trump 3 Theo Francken 4 Jan Jambon 5 Bart De Wever 6 Tom Van Grieken 7 Anuna De Wever 8 Jeff Hoeyberghs 9 Kristof Calvo 10 James Cooke

‘Je kunt een lul maniakaal proper schrobben en ’m onderbrengen in een satijnen onderbroek, maar het blijft wel een lul.’ Met vérve illustreerde (1) in 2019 die levenswijsheid van onze grootmoeder. In het clubje van treiterige twitteraars haalt (2) het van (3), in de familie De Wever wint (5) van (7), en in het subgenre ‘luizige cabaretiers’ volgt (9) dicht op (8). Reactie van (4): ‘De lul van het jaar? Da gade gij nie bepale!’

Beste politicus/politica van het jaar

1 Tom Van Grieken 2 Conner Rousseau 3 Theo Francken 4 Bart De Wever 5 Meyrem Almaci 6 Kristof Calvo 7 Bart Somers 8 Charles Michel 9 Peter Mertens 10 Hilde Crevits

Nou. Het enige signaal van de burger dat wij de eerstkomende tijd wensen te horen, is het belletje bij McDonald’s dat meldt dat onze bestelling klaar is. Serieus: als wij een gladjakker in maatpak (1) willen zien, nemen we wel de lift naar de bovenste verdiepingen van DPG Media Towers. Op (2) doet het sneakersocialisme z’n intrede, op (3) zit Lubbeeks Lolligste als vanouds de eigen scheten hemels lekker te vinden.

Sportfiguur van het jaar

1 Nina Derwael 2 Remco Evenepoel 3 Nafi Thiam 4 Mathieu van der Poel 5 Emma Meesseman 6 Wout van Aert 7 Delfine Persoon 8 Eden Hazard 9 Romelu Lukaku 10 Vincent Kompany

Kijk, dát was nog eens een sportjaar: kilo’s kampioenengeluk in dit lijstje. Als we toch even mogen zeuren: hebt u (5) niet wat laag gerangschikt? Ach, het was dan ook zwemmen in decadente weelde, met een wereldtitel (1), explosief uitpakken op een fiets (2, 4, 6), een wereldrecord (3), een dubieus verloren boksmatch (7), virtuoos voetballen (8, 9) en virtuoos the process trusten (10).

Beste acteur (nationaal)

1 Matteo Simoni 2 Matthias Schoenaerts 3 Jan Decleir 4 Rik Verheye 5 Koen De Bouw 6 Tom Van Dyck 7 Kevin Janssens 8 Tom Waes 9 Wim Willaert 10 Peter Van den Begin

Ook hier nergens het geluid van een klomp die breekt: u vindt opnieuw dat Matteo Simoni op (1) hoort, en hoort u ons dat tegenspreken? Neen, ook wij hebben Devon Macharis te logeren gelegd in een kamertje van ons hart. Nog zo’n lekkere callboy op (4), een undercover op (8), en voor het overige de vaste klanten. O, ja: in tegenstelling tot hemzelf blijft u wel Sinterklaas spelen en houdt u Jan Decleir in de top drie.

Beste actrice nationaal

1 Maaike Cafmeyer 2 Lynn Van Royen 3 Maaike Neuville 4 Veerle Baetens 5 Barbara Sarafian 6 Nathalie Meskens 7 Sien Eggers 8 Ella Leyers 9 Ruth Beeckmans 10 Charlotte Vandermeersch

Neen, de adembenemende vertolking van Frie Palmers door (1) in ‘De twaalf’ zal niet snel gewist worden van de digicorder in ons hoofd. Dat andere verrukkelijke Maaike staat op (3), Lynn Van ­Royen (2) is het sandwichbeleg. Op (6) krijgt Nathalie Meskens 604 stemmen voor haar glansrol in ‘Gina & Chantal’. Een primeur in de geschiedenis van Humo’s Pop Poll: nooit eerder wist een fictiereeks z’n héle kijkersschare te mobiliseren.

Beste acteur (internationaal)

1 Joaquin Phoenix 2 Leonardo DiCaprio 3 Morgan Freeman 4 Keanu Reeves 5 Johny Depp 6 Brad Pitt 7 Benedict Cumberbatch 8 Tom Hanks 9 Ryan Gosling 10 Robert De Niro

U zette massaal uw – hihi! – joker in en liet ­ Joaquin Phoenix (1) de héle top tien van vorig jaar voorbijlopen. Terecht: Humo’s (es) noemde zijn vertolking van The Joker ‘de rol van z’n leven’ – en die mens heeft al weleens een film gezien. Op (2), (3), (5), (6), (8) en (10) bestellen de stamgasten hun pintje, op (4) schuift ook Keanu Reeves weer aan – daar heeft zijn John Wick vast wat mee te maken.

Beste actrice (internationaal)

1 Margot Robbie 2 Emma Watson 3 Jennifer Lawrence 4 Emilia Clarke 5 Meryl Streep 6 Scarlett Johansson 7 Emma Stone 8 Natalie Portman 9 Nicole Kidman 10 Jennifer Lopez

Margot Robbie stoomt van (5) naar (1), en u weet waarom: ze was een fantástische ­Sharon Tate in Quentin Tarantino’s ‘Once Upon a Time in... Hollywood’. Op (3) een vrolijke herintrede, op (4) uw afsluitende bedankje voor de ‘Game of Thrones’-saga, en op (10) uw ere­saluut aan de eeuwige jeugd en een Versace-jurk.

Beste boek

1 ‘De tafel’ (Herman Brusselmans) 2 ‘Het moois dat we delen’ (Ish Ait Hamou) 3 ‘De Bourgondiërs’ (Bart Van Loo) 4 ‘De kunst van het ongelukkig zijn’ (Dirk De Wachter) 5 ‘Kindsoldaat’ (Oscar van den Boogaard) 6 ‘Let op mijn woorden’ (Griet Op de Beeck) 7 ‘De meeste mensen deugen’ (Rutger Bregman) 8 ‘Normale mensen’ (Sally Rooney) 9 ‘De testamenten’ (Margaret Atwood) 10 ‘Nachtouders’ (Saskia de Coster)

Herman Brusselmans op (1), en nog zijn er lui die hardnekkig blijven beweren dat het leven vol verrassingen zit. ‘Mensen’ was duidelijk het thema van 2019: normale (8), deugende (7), ongelukkige (4), zich voortplantende (10), gulle (2) en vrolijk wijnende (3) mensen, om precies te zijn.

Beste tekenaar

1 Jeroom 2 Chrostin 3 Eva Mouton 4 Laura Janssens 5 Kamagurka 6 Lectrr 7 Marec 8 Herr Seele 9 Tom Borremans 10 Erik Meynen

Wie schetst onze verbazing? De jonge garde, zo blijkt: (4) vangt de millennial in rake plaatjes, (3) tekent present in het grensgebied tussen humor en ontroering, en (2) trekt, een geslaagde ‘Slimste mens’-passage in de pennenzak, op verovering. Daarmee belandt ze onder (1), en iets doet ons vermoeden dat die dat niet erg vindt. Niet weg te gommen uit dit lijstje: de oudjes (5) en (8).

Wie heeft u het meest doen lachen?

1 ‘De slimste mens ter wereld’ 2 Philippe Geubels 3 ‘Willy’s en Marjetten’ 4 Xander De Rycke 5 James Cooke 6 Jeroom 7 ‘De ideale wereld’ 8 De politiek 9 ‘Callboys 2.0’ 10 Alex Agnew

Erik Van Looy durft eindelijk z’n tanden bloot te lachen, Margriet Hermans is prompt van haar vaginale droogte verlost, en Jan Jaap van der Wal toetert luid rond dat hij niet langer het haasje is: het Druivelaar-cabaret van (1) zette u ook in 2019 aan tot driftig schuddebuiken. Zie ook: (2), (5) en (6), allen onderaannemers van ‘De slimste mens’ nv. Opvallende nieuwkomer: het op YouTube gulzig aangeklikte (3), bijna vijftien jaar oud.

Beste tv-programma (Vlaamse zenders)

1 ‘Down the Road’ (Eén) 2 ‘De mol’ (VIER) 3 ‘De slimste mens ter wereld’ (VIER) 4 ‘De ideale wereld’ (Canvas) 5 ‘Het huis’ (Eén) 6 ‘Reizen Waes’ (Eén) 7 De Columbus (Eén) 8 ‘Make Belgium Great Again’ (VTM) 9 ‘Rond de Noordzee’ (Eén) 10 ‘Topdokters’ (VIER)

Of het nu met een groepje alleraardigste downers is (1), een clubje mollenvangers (2), een mooie mannetjesputter (6), een heerlijk lanterfantende buschauffeur (7) of een trio geschiedenis vretende jongens (9): u kijkt graag naar mensen die op reis gaan, neen? Verder de evergreens (3, 4, 10), de logeerpartijtjes bij Eric Goens (5) en het antizuur van Frances Lefebure (8).

Beste tv-programma (andere zenders)

1 'The Graham Norton Show' (BBC One) 2 'De Wereld Draait Door' (NPO 1) 3 'Match of the day' (BBC One) 4 ‘The Daily Show’ (Comedy Central) 5 ‘Zondag met Lubach’ (NPO 3) 6 ‘MasterChef Australia’ (Vitaya) 7 ‘MasterChef’ (BBC One) 8 ‘Zomergasten’ (NPO 2) 9 ‘Tegenlicht’ (NPO 2) 10 ‘Pauw’ (NPO 1)

De verandering werkt? Nou, dat spreekt u hier toch tegen: de top drie is een exacte kopie van die van vorig jaar, die vooral duidelijk maakt dat u Graham Norton nog steeds prima kunt lijden. Op (10) pronkt ‘Pauw’ allicht voor de laatste keer met zijn veren: de gelijknamige Jeroen heeft z’n talkshowtafel naar het containerpark gebracht en broedt op nieuwe televisie.

Bekwaamste tv-figuur

1 Tom Waes 2 Frances Lefebure 3 Dieter Coppens 4 James Cooke 5 Philippe Geubels 6 Gert Verhulst 7 Jan Jaap van der Wal 8 Jeroen Meus 9 Wim Opbrouck 10 Eric Goens

Vorig jaar in geen velden of wegen te bespeuren, nu weer autoritair op (1): Tom Waes moet wel een special force hebben. Tegen (2) en (3) valt ook al niets in te brengen: nieuwsgierige aagjes die zachtzinnigheid brengen in een wereld van hufters en dickheads. Als (6) z’n ­maatje (4) wil knuffelen, moet hij over (5) springen – gezien diens lengte kan dat geen onoverkomelijk probleem zijn.

Bekwaamste radiofiguur

1 Michèle Cuvelier 2 Peter Van de Veire 3 Eva De Roo 4 Siska Schoeters 5 Gunther D 6 Sofie Lemaire 7 Xavier Taveirne 8 Ayco Duyster 9 Sam De Bruyn 10 Vincent Byloo

Het was spannend als het A-cup-bikinietje waarin Jeff Hoeyberghs baantjes trekt, maar uiteindelijk moest in De Grote Battle der ­Ochtendshows (2) nipt de duimen leggen voor (1). Kunnen wij mee leven, want zonder Michèle Cuvelier hadden wij nooit gehoord van de clit pitch, de theorie die stelt dat de samenzang van John Lennon en Paul McCartney bij The Beatles een frequentie had die rechtstreeks de clitoris masseerde. Blijven proberen, (10)! Lees ook ons interview met Michèle Cuvelier en Linde Merckpoel.

Beste radioprogramma

1 ‘De Warmste Week’ (StuBru) 2 ‘Peter Van de Veire Ochtendshow’ (MNM) 3 ‘Michèle Cuvelier’ (StuBru) 4 ‘De afrekening’ (StuBru) 5 ‘Eva De Roo’ (StuBru) 6 ‘De madammen’ (Radio 2) 7 ‘De wereld van Sofie’ (Radio 1) 8 ‘Rock & Ros’ (StuBru) 9 ‘Sam, Inge & Wim’ (Qmusic) 10 ‘Generation M’ (MNM)

Ook dit jaar dreigde u diep geraakt te worden door politici die in hun oneindige menslievendheid in uw zakken tasten en vervolgens glanzend van empathie ‘De Warmste Week’ een ­cheque presenteren, maar Jan Jambon besloot om thuis te blijven. ‘Ik ben een té grote emo chick: ik zou het niet drooghouden.’ De madammen zijn goed vertegenwoordigd op (6), en ook op (3), (5) en (7) radiovrouwen om mee te trouwen.

Beste zanger (nationaal)

1 Bart Peeters 2 Zwangere Guy 3 Tourist LeMC 4 Tamino 5 Brihang 6 Lost Frequencies 7 IBE 8 Roméo Elvis 9 Arno 10 Wannes Cappelle

Bart Peeters is dit jaar 60 geworden. Dat lijkt een schunnig grapje van de tijd, maar kijk: u beloont hem met een klim van (3) naar (1). Kind van de rekening en zijn tijd is Tourist LeMC, die de omgekeerde beweging maakt. Nog meer troubadours die, elk in hun genre, zichtbaar maken wat er zoal ónder hun hartvliezen beweegt: (2), (4), (5), nieuwkomer (7), (8) en (10). En putain, putain: op (9) de kranige lonesome cowboy.

Beste zangeres (nationaal)

1 Angèle 2 Natalia 3 Coely 4 Geike Arnaert 5 Selah Sue 6 Trixie Whitley 7 Eva De Roovere 8 Noémie Wolfs 9 Axelle Red 10 Lady Linn

Hoe kordaat ook uit het keelgat van (2) klinkt dat she’s only just begun to fight: (1) haalt het, nonchalant eclatant. Geen spatje twijfel, net als vorig jaar: u bent smoor op de stem, de liedjes en de toverachtige présence van Angèle. Op (4) en (8) staan gewezen werknemers van Hooverphonic, maar vreemd genoeg geen spoor van de huidige zangeres. Ook geen Lara Chedraoui meer in de top tien: intergalactisch jammer.

Beste zanger (internationaal)

1 Ed Sheeran 2 Nick Cave 3 Post Malone 4 Bruce Springsteen 5 Michael Kiwanuka 6 Anderson .Paak 7 Kendrick Lamar 8 Bon Iver 9 Neil Young 10 Khalid

Goed nieuws voor Luc Appermont, want u houdt van oude ballen – dank (2), (4) en (9) omdat zij het maken van opwindende plaatjes verkiezen boven de aquarelworkshop van OKRA. Veel fijn jonger volk ook, al blijft de aantrekkingskracht van (1) ons een raadsel. Ed kijkt aardig uit z’n ogen, ja, en dat rosse vogelnestje is schattig, zeker, maar hoort u dat nerveuze geluid? Het is de uitvinder van de akoestische gitaar, woelend in z’n graf.

Beste zangeres (internationaal)

1 Billie Eilish 2 Adèle 3 Dua Lipa 4 Beyoncé 5 Florence Welch 6 Lana Del Rey 7 Ariana Grande 8 Lady Gaga 9 Lizzo 10 Taylor Swift

Billie, natúúrlijk Billie: 2019 was het jaar van de Greta Thunberg van de popmuziek. Het tijdperk van de A&R-managers die hun prinsessen in het korset van hun pornofantasietjes dwingen, lijkt voorbij: Billie Eilish héérst, even kwetsbaar als stoer, en altijd soeverein. Wat een prachtig rijtje, overigens, waarmee u eens te meer aanstipt dat naast the future ook the present female is. Alle macht aan de eierstokken!

Beste groep (nationaal)

1 Bazart 2 Balthazar 3 Hooverphonic 4 Het Zesde Metaal 5 Equal Idiots 6 Blackwave. 7 Triggerfinger 8 Compact Disk Dummies 9 Black Box Revelation 10 STIKSTOF

’t Hof van Commerce eruit, Compact Disk Dummies erin, en voor het overige blijft u bij uw standpunt – watch and learn, Wouter Beke. Op (1) nog steeds afgetekend le grand Bazart, die voor hun groepsnaam in dezelfde afprijsbak gingen shoppen als (2), en die met stellige zekerheid blijven croonen dat we ‘zeeën van tijd’ hebben. Anuna begs to differ, jongens. Verder de klassieke namen: u plukt uw kersen liever in de comfortzone dan in de marge.

Wie wilt u het liefst uit de kleren zien gaan?

1 Matteo Simoni 2 Frances Lefebure 3 Angèle 4 Olga Leyers 5 Nathalie Meskens 6 Matthias Schoenaerts 7 Danira Boukhriss Terkessidis 8 Lynn Van Royen 9 Conner Rousseau 10 Maggie De Block

Voor het tweede jaar op rij dagdroomt u genoeglijk over de blote pieleman van (1). Bummer: wij hadden al ons geld ingezet op de subsidie­slurf van Jan Jambon. Iemand een nier kopen? Over nieuwkomer (9) horen we uit welingelichte bronnen dat hij toch een mateke te klein is voor een bevredigende striptease. Bij de dames bent u vooral nieuwsgierig naar het geslacht der engelen: (2) en (3) zijn tedere aquarelletjes van God.

Beste serie (nationaal)

1 ‘De dag’ (VIER) 2 ‘De twaalf’ (Eén) 3 ‘Callboys 2.0’ (VIER) 4 ‘Eigen kweek’ (Eén) 5 ‘Geub’ (Play, Eén) 6 ‘Undercover’ (Eén) 7 Thuis (Eén) 8 ‘Studio Tarara’ (VTM) 9 ‘Familie’ (VTM) 10 ‘De luizenmoeder’ (VTM)

Retespannend (1), diep onder je vel kruipend (2) of briljant dribbelend tussen tragisch en komisch (3): de ‘Freddytex’-tijden zijn voorbij. Alleen zonde dat u niet iets enthousiaster bent over (8): zelden werden de listen en lagen van het leven zo geestig en liefdevol in een fictiereeks gebald. Op (9) maakt u een grapje, nee? Want als u absoluut uw laatste hersencellen wilt laten afsterven, is een badje Westmalle Tripel toch veel aangenamer?

Beste film

1 ‘Joker’ 2 ‘The Lion King’ 3 ‘Once Upon a Time in...Hollywood’ 4 ‘Avengers: Endgame’ 5 ‘Green Book’ 6 ‘The Irishman’ 7 ‘Torpedo’ 8 ‘Toy Story 4’ 9 ‘De Patrick’ 10 ‘It: Chapter Two’

Netflix en chill is het stappenplan voor een eerste date – en dus niet langer cinema en friemelen. Toch: 2019 was een fabuleus filmjaar. Van (1) slapen we nog altijd niet goed, en van (2) ­eigenlijk ook niet – de remake van die jeugdklassieker dealde in dezelfde roezige magie als het origineel. En welkom terug, Quentin T.: (3) is een kanjer, geschikt om nog eens te bekijken, en nog eens, en nog eens.

Beste serie (internationaal)

1 ‘La casa de papel’ 2 ‘Chernobyl’ 3 ‘Game of Thrones’ 4 ‘Stranger Things’ 5 ‘The Handmaid’s Tale’ 6 ‘Black Mirror’ 7 ‘Orange Is the New Black’ 8 ‘When They See Us’ 9 ‘The Good Place’ 10 ‘BoJack Horseman’

De smaakpolitie houdt de wapenstok vol vertrouwen op zak: wat een énig topje tien hebt u hier bij elkaar gestemd. De seks en spanning van (1), het hartverscheurend mooie (2), en het afscheid van een vriend op (3): ook in 2019 bleef u zichzelf volbingen met onversneden, opwindende kwaliteit. En dan is dit hokje nog te klein om de briljante schittering van (4), (5), (6) en (10) te fêteren.

Beste cd (nationaal)

1 ‘Wie is Guy?’ (Zwangere Guy) 2 ‘Fever’ (Balthazar) 3 ‘Casco’ (Brihang) 4 ‘Skepsels’ (Het Zesde Metaal) 5 ‘Are We Still Dreaming?’ (blackwave.) 6 ‘Crème’ (Ertebrekers) 7 ‘Chocolat’ (Roméo Elvis) 8 ‘Lost in Time’ (Geike) 9 ‘Young Loving’ (Warhola) 10 ‘Santeboutique’ (Arno)

‘Wie is Guy?’ is een vraag die op de ­Humo-redactie zelden wordt gesteld. Maar de hier bedoelde is uiteraard de Zwangere, de man die ondanks zijn drachtigheid niet snel een blauwe Chimay refuseert. De Brusselse hiphop (met ook nog (7)) wint het dus van de West-Vlaamse (3) en de Antwerpse (5). En de lekkere snoepjes van Balthazar komen weer achteloos binnengewandeld om hun zilveren plak op te pikken. Lees ook ons interview met Zwangere Guy.

Beste cd (internationaal)

1 ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ (Billie Eilish) 2 ‘Rammstein’ (Rammstein) 3 ‘Ghosteen’ (Nick Cave) 4 ‘Western Stars’ (Bruce Springsteen) 5 ‘Thank U, Next’ (Ariana Grande) 6 ‘Lover’ (Taylor Swift) 7 ‘Fear Inoculum’ (Tool) 8 ‘Jesus Is King’ (Kanye West) 9 ‘IGOR’ (Tyler, the Creator) 10 ‘Kiwanuka’ (Michael Kiwanuka)

‘Ze heeft een klassieker in zich, maar dit is hem nog niet,’ schreef Onze Man over het debuut van Billie Eilish – al had het ook over zijn vriendin kunnen gaan. Peu importe: Billie is de nieuwe queen van tieners met spleen, en door gretig door de grote muziekencyclopedie te bladeren, wist ze zelfs de oude zure beertjes voor zich te winnen. Had (8) zich die titel niet al toegeëigend, we noemden Billie de nieuwe Jezus.