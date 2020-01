'Het raakt me als ze zeggen dat ik met een moteurke of doping rij. Mensen schamen zich nergens meer voor'

HUMO 2019, wat een rollercoaster!

REMCO EVENEPOEL «Inderdaad, het is allemaal heel snel gegaan. In de eerste maanden van het jaar waren mijn uitslagen al vrij goed, ook al waren mijn vorm en mijn gewicht toen nog niet op peil. Daarna werd ik steeds beter en voelde ik mijn lichaam veranderen naarmate ik meer en meer als een prof begon te leven. Al geef ik toe: ik had deze resultaten niet verwacht in mijn debuutjaar. Al die overwinningen overtreffen mijn stoutste dromen. Ik heb enorm veel positieve vibes gevoeld.»

HUMO Je prijzenkast is intussen al mooi gevuld. Leef jij op een wolk?