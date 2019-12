'Ik weiger de naam van de dader uit te spreken. Die eer mogen we hem niet gunnen'

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern was op 15 maart op weg naar de opening van een nieuwe school toen het telefoontje kwam. In Christchurch was een man een moskee binnengedrongen waar hij vrijwel iedereen die op zijn pad kwam – mannen, vrouwen, kinderen – had doodgeschoten. Daarna was hij naar een tweede moskee gereden, waar hij nog meer gelovigen had beschoten. Via een camera op zijn helm had de man de aanslag live uitgezonden op Facebook. De 17 minuten durende film ging razendsnel de wereld rond: elke seconde verscheen een nieuwe versie op YouTube.

Aan Ardern de taak om het land toe te spreken in een persconferentie. In een hotel krabbelde ze notities op een A4’tje. ‘They are us,’ schreef Ardern, woorden die in de dagen erna door vele Nieuw-Zeelanders herhaald zouden worden, omdat ze het gevoel van het land verwoordden.