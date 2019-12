Hind Fraihi «Voor mij was het sleutelmoment van 2019 ongetwijfeld de aanslag in Sri Lanka, op paaszondag – een zeer goed gecoördineerde actie waarbij 250 doden vielen. Dat was een duidelijk signaal van IS: ‘We zijn nog niet uitgeteld’.

»Het kalifaat in Syrië is gevallen in 2019, maar dat betekent niet dat IS is verdwenen. We beleven een evolutie naar een nomadisch jihadisme, dat niet per se gekoppeld is aan natievorming. De niet-territoriale strijd zal weer primeren, de strijd zonder grenzen, en in zekere zin ook zonder echte leiders. De Amerikanen kunnen zich op de borst kloppen met de dood van IS-leider Al-Baghdadi, maar daarmee is de terreurbeweging geenszins uitgeschakeld.»

HUMO Zal er een nieuw kalifaat gevormd worden in Zuidoost-Azië?