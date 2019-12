'Cafébaas Chris Westerbeek: 'Ik nam aan dat het om een sekte ging. Ieder zijn ding, dacht ik.''

Vijf biertjes bestelde de schuwe jongeman met het lange haar, die via een verlaten landweg was komen aanlopen. Het was laat op een druilerige zondagavond, en de derde keer dat hij café De Kastelein in het Drentse gehucht Ruinerwold bezocht. De jonge zonderling dronk ze alle vijf leeg, buiten in de regen. Eerder die avond had hij al aangebeld bij stamgast en autohandelaar Jeffrey Scheper.

Jeffrey Scheper «Het weekend ervoor had ik de jongen voor het eerst in het café ontmoet. Hij gedroeg zich achterdochtig, maar vertrouwde me uiteindelijk toe dat hij niet meer naar huis kon. Hij zocht werk waarvoor hij geen identiteitskaart nodig had, die had hij namelijk niet. Ik stelde hem voor in mijn autobedrijf aan de slag te gaan. Hij zag er weliswaar niet uit, met zijn ongewassen haar en gescheurde kleren, maar om auto’s schoon te maken doet dat er weinig toe. Ik had medelijden met hem.