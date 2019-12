De 7 Hoofdzonden van Zwangere Guy: 'Ik eet liever de hele week pasta pesto dan te leven van een uitkering'

'Vuisten gebruiken is niet altijd de juiste oplossing, maar wat moet je doen als mensen niet voor rede vatbaar zijn?'

Gorik van Oudheusden, zoals Zwangere Guy echt heet, nam zijn jongste plaat ‘Brutaal’ gedeeltelijk op in de Red Bull Studios in Amsterdam, waar we vandaag zijn om hem De 7 Hoofdzonden af te nemen. Het is de eerste keer dat ik hem spreek buiten Brussel, en ik begin met de vraag of hij van zijn manager heeft doorgekregen dat hij in de biechtstoel zal moeten plaatsnemen.

Zwangere Guy «Ja, en ik vond het meteen kut. Ik ging naar een katholieke lagere school, maar op godsdienst was ik altijd gebuisd. Vandaar wellicht dat ik nergens ben geraakt: ik pis tegen de kar van God. Geef mij maar de hel, lekker warm (lacht). Nee, die hoofdzonden hebben zo weinig met muziek te maken.»