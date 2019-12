Steven Vandeput, Mohamed Ridouani & Mathias De Clercq: 'Vroeger zochten mensen de pastoor op, vandaag de burgemeester'

Van Mohamed ‘Mo’ Ridouani (SP.A) en Mathias De Clercq (Open VLD) wordt weleens gezegd dat ze, ondanks de verschillende partijen waartoe ze behoren, ideologische broers zijn. ‘We appreciëren elkaar, als mens en als politicus,’ bevestigt De Clercq, zoals steeds met een hemelsbrede glimlach en een krokante Gentse ‘r’. ‘En het belangrijkste: we zijn allebei trotse vaders van twee kinderen.’ Voormalig minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) bekijkt het jonge geweld vanop een afstandje, zijn stijl is anders. Maar het besluit van de drie heren is na één jaar burgemeesterschap identiek: ze bekleden het mooiste ambt ter wereld.

MATHIAS DE Clercq «De verkiezingsavond staat voor eeuwig in mijn geheugen gegrift. Ik had mijn nek uitgestoken door zo expliciet campagne te voeren als kandidaat-burgemeester, en op die zondag werd steeds duidelijker dat de uitslag uitstekend zou zijn. Ik ben ’s avonds binnengekomen in een extatische zaal op de tonen van ‘Beautiful Day’ van U2. Dat was geweldig emotioneel. Voor mij, maar ook voor alle mensen die achter mij stonden. Ik heb toen tranen van geluk gezien. (Toont arm) Kijk, ik krijg er nog steeds kippenvel van.»

STEVEN Vandeput «Gemeenteraadsverkiezingen zijn bijzonder. Je werkt maanden toe naar één moment, met een campagne voor een beperkte groep kiezers. In die paar uur op de verkiezingsdag wordt je lot bezegeld. Het is ontlading of teleurstelling. U zult mij niet snel betrappen op tranen of grote emoties, maar die verkiezingsavond was ook voor mij heel speciaal.»

HUMO Klopt het dat u van de doorgaans afstandelijke Bart De Wever een warme knuffel kreeg na de overwinning?