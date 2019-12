'Ik draai de laatste rechte lijn van het leven in, en zie dat er iemand met de geblokte vlag staat te zwaaien'

Verbazend gewóón, met felblauwe loopschoenen onder zijn pak, wandelt Jacky Ickx Le Club des V binnen, een clubhuis van Brusselse autosportliefhebbers. Hij is net komen aanrijden in een Volkswagen Golf, terwijl we op z’n minst een blitse Porsche hadden verwacht. Toch voelen we onmiddellijk dat we met een levende legende te maken hebben. Iemand die uit één brok charisma is opgetrokken – die engelachtige oogopslag, dat gebeeldhouwde hoofd. Maar er is vooral zijn brede glimlach, en zijn warme welkom: ‘Aah, mes chers amis de Humo. Waar kan ik het met jullie over hebben? Ik ben een oude man (lacht).’

HUMO Over het intense leven dat je hebt geleid?

Ickx «Intens is het zeker geweest, daar heb ik een erezaak van gemaakt. Ik ben een dinosaurus, net als mijn goede vriend Eddy Merckx. We zijn allebei in 1945 geboren, hij is een halfjaar jonger. Ik beschouw hem als een veel grotere kampioen dan mezelf – un champion planétaire.»