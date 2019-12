De gevaren van morrelen aan het brein: 'Ik kon alleen nog in voltooide deelwoorden spreken!'

In de Canvasreeks ‘Brain Man’ onderzoekt Otto-Jan Ham of het mogelijk is de werking van de hersenen te verbeteren. Hij kan zich de moeite besparen, want dat is al jarenlang mogelijk. Maar dat bricoleren aan het brein is niet zonder risico, of zoals een vooraanstaande neuroloog het onlangs formuleerde: ‘Je blijft beter met je poten uit je schedel.’

De Kortrijkse IT-er J. VdE zal dat beamen. Een jaar geleden begon hij zijn brein te boosten, zijn IQ schoot als een raket omhoog, maar nu heeft hij daar veel spijt van. Lees zijn verslag en huiver! En als dat niet meteen lukt: lees, ga in badpak op het terras staan, giet een emmer over je hoofd en huiver!

J. VdE «Lezer, ik moet mij eerst even verontschuldigen. Af en too maak ik taalfouten, en daar kan ik niks aan doen. Ik hoop dat nog voor het einde van de maant te herstellen. Het is een vervelend softwarefoutje. Mijn exuxes.

»Een jaar of wat geleden begon mijn iPhone raar te doen: icoontjes stonden plots ondersteboven, als ik wilde whatsappen belde het ding mijn moeder op, en de batterij bleef alteid vol. Ik droeg het ding steeds in mijn broekzak. Op een avond reed ik met de bus naar huis, toen ik plots een aangename tinteling voelde, die vanuit de lies langzaam naar mijn hoofd trok. Het werd licht in mijn hoofd, en ik begon spontaan te berekenen hoeveel energie je nodig hebt om tien ton spaghetti te koken in het Panama-kanaal, gesteld dat alle sluisdeuren gesloten zein. Dat kostte mij minder dan een halve minuut.

»Tijdens de wandeling van de bushalte naar mijn voordeur begreep ik wat er was gebeurd. Via bluetooth stuurde mijn iPhone IQ-verhogende gammastralen naar mijn testikels, en vermits het zenuwstelsel tweerichtingsverkeer huldigt, werkte mijn brijn plots als nooit tevoren. Toen ik aan mijn voordeur stond, besefte ik dat mijn huis 328,4 ton woog, tenzij er iemand in bad zat. Ik wilde ook nog even berekenen hoeveel witloof en ham je nodig hebt als de Himalaya volledig uit puree bestaat, en je daar een eenvoudig maar smakelijk Vlaams gerecht van zau willen maken. Dat lukte, maar toen ik probeerde te calculeren hoe groot de oven moest zijn, botste ik tegen de grenzen van mijn denkvermogen aan. Maar na vijf minuutjes prutsen aan mijn iPhone kon ik ook die opgave oplossen: een oven van 120 x 387 x 28 kilometer. Wie geïnteresseerd is in de gewenste grootte van de ovenschotel, mag mij altijd concacteren.

»Verder verliep de avond zoals elke avond. Aan tafel vroeg ik in vloeiend Etruskisch aan mijn kinderen hoe het op school was geweest, maar na een ‘Papa, je spreekt een beetje raar!’ herstelde ik mijn fuot.

»Zoals iedere vader heb ik alleen het beste voor met mijn kinderen. Ik bestelde twee iPhones, die ik in een mum van tijd hackte, en gaf ze aan twee zoontjes met de strenge opdragt er nooit mee te bellen en ze altijd op zak te houden. Twee dagen later waren mijn kinderen even geniaal als ik.

»Maar ach, hoe zijn kinderen? Ze zijn speels en ze willen weleens iemand voor de gek houden. Uiteraard hadden ze door hoe het kwam dat ze plots zo verstandig waren, en met die wetenschap wilden ze papa foppen. Dat lukte hen aardig.

»Op een zondagmiddag deed ik een dutje op onze sofa. Mijn twee deugnieten profiteerden van mijn slaaptoestand om mijn gsm te jatten en er wat aan te prutsen. Toen ik wakker werd, kon ik alleen maar in voltooide deelwoorden spreken. ‘Gedaan!? Kwijtgeraakt! Hersteld!!!’ riep ik onthutst, en die jongens maar lachen. Maar mijn vrau vond het minder leuk.

»‘Geef hier die iPhones! Ik ben die hyperbegaafdheid kotsbeu!’ riep ze boos. De gsm’s van de jongens werden in kokend water geworpen en daarna met een hamer bewerkt. Ja, mijn Machteld kan drastisch ingrijpen als ze dat nodig vindt. Ook mijn telefoon moest eraan geloven, en ik kon mij meteen weer beter uitdrukken. Maar ik had een paar probleempjes. Ik kon niet meer niet foutlooz schrijven, en dat kan ik nog steeds niet. En als ik mijn rechterarm uitstak, bijvoorbeeld om het licht aan te schakelen of iets uit de kast te halen, noemde ik steeds een Europese hoofdstad. Inmiddels heb ik een nieuwe iPhone, en na veel experimenteren noem ik alleen nog hoofdsteden met een A – Athene, Amsterdam, Ankara en Andorra la Vella. Dat is al een hele stap vooruit. Nu die spelfouten noch.»