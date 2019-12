''s Nachts word je misbruikt en 's ochtends staat het Bambibordje klaar: dan lééf je op twee sporen'

Het woord misbruik valt niet één keer in ‘Vallen is als vliegen’ en het woord ‘incest’ weerklinkt slechts eenmaal gekscherend: ‘Incest, de musical!’ Terwijl je denkt dat dat niet kan met zo’n onderwerp. Maar Manon Uphoff (57) heeft een roman geschreven als een Hiëronymus Bosch-schilderij, er valt om te huilen en te lachen, terwijl de gebeurtenissen erachter niet te genieten zijn: seksueel misbruik van vier dochters door een vader in een groot gezin, onder wie de verteller in ‘Vallen is als vliegen’. Ze worden als kleuter al onderworpen aan alles wat de lezer zich bij misbruik kan voorstellen, maar wat in het boek nauwelijks wordt benoemd.

‘Vallen is als vliegen’ werd door recensenten meteen herkend als een huzarenstuk en een meesterwerk. Een bestseller werd het ook: niet eerder verkocht Uphoff zoveel exemplaren van een titel, terwijl ze sinds haar debuut ‘Begeerte’ in 1995 toch al zestien boeken heeft geschreven. De negende druk is net verschenen.