Wacht, het ís geen hallucinatie: ik ben op een covershoot van Humo, ik heb me in een ijsberenpak gewurmd, en Linde Merckpoel (35) en Michèle Cuvelier (27) drukken zich gulzig tegen me aan. Kon ik mijn 16-jarige zelve maar vertellen dat het leven later zo belachelijk verrukkelijk zou zijn.

Voor Linde Merckpoel was 2019 het jaar waarin ze een hashtag kreeg: als #Linde maakt ze op haar YouTubekanaal voor Studio Brussel vlogs over wat haar verwondert – niet zelden zijn het video’s die meer beklijven dan de prut op het klassieke televisiescherm. Als politievrouw van het ochtendblok op Studio Brussel werd Merckpoel opgevolgd door Michèle Cuvelier. Niemand die mooier een ochtendhumeur wegpoetst dan de gewezen presentatrice van ‘Zender’, dus hoeft het niet te verbazen dat ze vandaag een medaille draagt: in Humo’s Pop Poll werd Cuvelier verkozen tot Bekwaamste Radiofiguur.

LINDE MERCKPOEL «Michèle en de radio, dat is een huwelijk zonder kans op een echtscheiding. Ze is de hardste werker van Studio Brussel, ze heeft een prachtige stem en ze vóélt hoe je het best iets vertelt aan een luisteraar. Ze is een betere radiomaker dan ik.»

MICHÈLE CUVELIER «Komkom, niet liegen.»