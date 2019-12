Serge Muyters, korpschef uit 'Politie 24/7': 'Ik háát mijn job, maar iemand moet ze doen'

Rauwe televisie over het dagelijks leven van de politie, doorspekt met drugsdelicten, agressie, en nu en dan een glimlach. Aha, denkt u, een artikel over ‘De buurtpolitie’! Bijna goed: op 7 januari start het tweede seizoen van ‘Politie 24/7’, dat de televisiekijker meeneemt in de combi’s van het Antwerpse politiekorps. Het cliché wil nochtans dat flikken geen fan zijn van camera’s. ‘Nee hoor, mensen worden ineens heel beleefd voor de camera. Dat is geen slechte zaak!’

Tijd voor een grondig verhoor met de Antwerpse korpschef Serge Muyters en drie van zijn politiemannen- en vrouwen, want wij wilden weleens weten of het Antwerpse korps bij gebrek aan bodycams dan maar een crew televisiemakers heeft ingezet om al het filmwerk te doen.

Serge Muyters (lacht) «Dat was niet nodig, want vanaf januari krijgen we bodycams.»

HUMO Waarom laat een politiekorps zich dan al voor de tweede keer 4.000 uur lang filmen?

Muyters «Toen ik zeven jaar geleden korpschef werd, hadden we beslist om niet langer deel te nemen aan allerlei televisieprogramma’s. Maar toen televisiemaker Stef Soetewey aanklopte met een goed project en correcte afspraken, hebben we toch toegezegd. We hebben na de uitzendingen van het eerste seizoen een grote stijging gezien in het aantal kandidaten dat ons korps wilde versterken.

»Eén element was voor mij doorslaggevend om mee te werken met Stef: het imago van de Antwerpse politie. Al jarenlang leeft bij mensen een militaristisch beeld van ons korps. ‘Eerst kloppen, dan praten.’ We zouden niet de politie van de mensen zijn, maar robocops. Dat beeld klopt uiteraard niet, en nu kunnen mensen dat zelf zien.»

HUMO Dat imago is niet zomaar ontstaan. De Antwerpse politie pronkt dikwijls met haar speeltjes, zoals de imposante BearCat-pantserwagen. Niet meteen gericht op overleg.

Muyters «Ons korps heeft gespecialiseerd materiaal om tussen te komen bij een terroristische aanslag, maar dat is slechts een deel van ons werk. In de reeks ziet de kijker de politie van a tot z: arrestaties en pepperspray, maar net zo goed het fietsteam en de wijkpolitie. Een politionele aanpak is altijd gelaagd.»

HUMO Dat is meteen te zien in de eerste aflevering, met de focus op de derby tussen Antwerp en Beerschot. Het komt tot zware rellen, ondanks pogingen van de politie om de situatie te ontmijnen.

Muyters «Dat is voor mij hét hoogtepunt van het seizoen, samen met de terugmatch in Beerschot.»

David Sannen (diensthoofd arrestatie-eenheid) «Er is nooit eerder een voetbalmatch zo in beeld gebracht – zo dichtbij en zo waarheidsgetrouw. Je voelt de agressie van de relschoppers, net zoals de politie die ervaart. Dat was niet evident voor de filmploeg, maar we hebben de crew steeds afgeschermd.»

Muyters «Ik vind het contrast tussen de hooligans en onze mensen zo treffend in die aflevering. Mensen herinneren zich misschien vooral de rellen na de match, maar de beelden tonen duidelijk hoe zoiets zich gestaag opbouwt. Eerst proberen onze mannen in burger nog te bemiddelen, maar supporters van Beerschot scheuren het bezoekersnet open en dreigen over de omheining te klimmen, het veld op. Het interventiepeloton staat op dat moment klaar, maar ze mogen het stadion nog niet in om verdere escalatie te voorkomen. Het is maar wanneer er hooligans door de omheining dreigen te breken, dat we hard optreden en die mensen terugdrijven met het waterkanon.

»De beelden tonen mooi hoe onze mensen zich professioneel blijven gedragen, ondanks de zware spanning en de provocaties. En je ziet waar de politie zich allemaal mee moet bezighouden tijdens zo’n dagje voetbal.»

Sannen «Wij zijn ‘De buurtpolitie’ niet (lacht). Integendeel. Dit is onze wereld, en die is soms keihard.»

HUMO Krijgen jullie het wel vaker hard te verduren?

Sin-ja Elsermans (inspecteur noodhulp) «Ja, dat zullen de mensen zien in de reeks. Mijn collega en ik werden bijvoorbeeld opgeroepen omdat er een man in het Stadspark met een mes liep te zwaaien, en dat was op een zeker moment ook gevaarlijk voor ons.»

Mike Cuypers (collega van Elsermans bij noodhulp) «Hij was duidelijk onder invloed en had niet veel kleren aan – het was een warme zomerdag. Die man was zeer agressief, maar wij reageerden kalm en konden de situatie ontmijnen. Zoals de korpschef daarnet zei: wij zijn mensen, géén robocops.»

Elsermans «In de media zie je meestal beelden van de politie die geweld gebruikt tegen burgers, niet omgekeerd. Maar mensen filmen pas op zulke zeldzame momenten, niet wanneer wij sereen ingrijpen.»

HUMO Gedragen mensen zich anders tijdens een interventie wanneer de camera draait?

Cuypers «Ze zijn schuwer, en dat is geen slechte zaak.»

Elsermans «Heel beleefd ook. Wanneer ze merken dat wij een camera dragen, is het ineens ‘Sorry, mevrouw’. Mensen behandelen ons volledig anders. Ze doen niet moeilijk, want ze weten dat ze gefilmd worden. Laat die bodycams maar komen (lacht).»

HUMO Jullie zijn toch ook wat braver voor de lens?

Cuypers «Ik vind het interessant om mezelf bezig te zien, daar leer ik uit. Maar ik merk natuurlijk ook dat ik anders praat en reageer voor de camera.»

HUMO We durven te wedden dat u stikjaloers bent bij het zien van de spectaculaire beelden, meneer Muyters.

Muyters (lacht) «Natuurlijk. Ik háát mijn job als korpschef – ik ben politieman geworden voor de operaties in het veld. Maar goed: someone has to do the fucking job. De laatste jaren heb ik plezier leren halen uit het coördineren. Al ben ik deze job eigenlijk maar graag beginnen te doen toen ik bij de vaste commissie van de lokale politie zag dat andere korpsen het met nog minder moesten doen dan wij (lacht).»

HUMO Jullie hebben ook meer problemen, natuurlijk: de granaten en kogels vliegen de Antwerpenaren om de oren. Zal het derde seizoen van ‘Politie 24/7’ over de war on drugs gaan?

Muyters «Mij zul je nooit ‘war on drugs’ horen zeggen. Wij zijn de lokale politie, wat betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor het beperken van de overlast die druggebruik en de kleine dealers op straat veroorzaken. En met succes, want de randcriminaliteit rond drugs is de voorbije jaren gedaald. In 2012 zijn winkeliers in Antwerpen-Noord nog op de vuist gegaan met dealers, omdat die volledige straten ingepalmd hadden. Dat gebeurt nu niet meer.»

HUMO Wanneer er weer eens een woning beschoten wordt – zoals op de ochtend van dit interview – komen jullie niet tussen?

Muyters «De aanslagen en de internationale drugshandel vanuit de haven belanden op het bord van de federale politie en de procureur. We hebben de voorbije jaren veel zware incidenten gezien, maar daarop geef ik geen commentaar. Ik kan alleen maar zeggen dat ik gelukkig ben dat er nog geen slachtoffers gevallen zijn.»