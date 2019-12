'We zijn naar waar­zeggers geweest, we hebben aardstralen, acupunctuur en homeo­pathie geprobeerd. Op een gegeven moment zei Marieke zelf: 'Stop nu maar.''

HUMO Lukt het een beetje?

JOS Vervoort «We weten ons te redden. Vorige week zijn we voor het eerst sinds lang weer buitengekomen. We zijn een hapje gaan eten. Dat is een goed teken, denk ik. We mogen onszelf niet toestaan eronderdoor te gaan.»

ODETTE Vervoort «Maar een kleine aanleiding is al genoeg om in huilen uit te barsten.»

JOS «Zoals toen we in de supermarkt bij de mosselen stonden. Marieke is op een dinsdag gestorven. (Krijgt het moeilijk) Odette, vertel jij het maar.»

ODETTE «De zondag ervoor hadden we afgesproken om nog eens samen te eten, rustig onder elkaar. Ze had me gevraagd om mosselen te maken, die at ze zo graag. Maar op zaterdagavond werd ze onwel en moest ze naar het ziekenhuis. Het etentje is niet kunnen doorgaan.»

JOS «Soms ben ik bang dat de terugslag nog moet komen. We hebben nog niet echt de tijd gehad om te rouwen. We hebben het druk gehad met de begrafenis, en een week later zijn we begonnen het huis van Marieke leeg te halen. Daar zijn we nog steeds mee bezig, want ze had er een handje van weg om dingen te verzamelen (glimlacht). We hopen dat we dat snel achter de rug hebben, maar dan zullen we wel meer tijd hebben. En dan zal het verdriet pas echt beginnen te schrijnen.»