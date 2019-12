Paul Kingsnorth, afvallig milieuactivist: 'De milieubeweging is afgedreven van de oorspronkelijke agenda en heeft haar eigen graf gegraven'

'Nooit eerder hebben zoveel mensen zich zoveel zorgen gemaakt over het klimaat, en dat is een zorgelijke trend'

Tien jaar geleden leek zijn gelijk onomstotelijk bewezen. De economie was in crisis, en dankzij Al Gores klimaatfilm ‘An Inconvenient Truth’ was de wereld wakker geschud voor een andere naderende crisis. In Kopenhagen sloten wereldleiders een historisch klimaatakkoord. Paul Kingsnorth had kunnen concluderen dat de groene boodschap die hij al zijn hele leven verkondigde eindelijk het hoogste politieke niveau had bereikt, maar in 2009 trok hij een heel ander besluit: de puinhoop was te groot geworden. Er was niets meer aan te doen.

Met een mengeling van frustratie en woede werkte hij aan een manifest getiteld ‘Onbeschaving’. De crisis was niet louter economisch, ecologisch of politiek, stelde hij. ‘Het probleem is dat we elkaar de verkeerde verhalen vertellen. Want we zitten midden in een totale ineenstorting: de eerste scheuren zijn zichtbaar en het valt niet meer te repareren.’ Het manifest was een oproep aan schrijvers en kunstenaars om daar eerlijk over te zijn. Met zijn jonge gezin verhuisde hij naar een afgelegen dorpje aan de Ierse kust, waar ze hun eigen voedsel verbouwen.