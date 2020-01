Wat mogen we verwachten nu de streamingoorlog is losgebarsten? Een vooruitblik op 2020

Netflix gaat Belgisch

De strategie van Netflix om de strijd tegen Amazon, Disney en de rest te overleven is simpel: abonnees overspoelen met series, films en documentaires – alleen al scróllen door het aanbod in januari is vermoeiend – en inzetten op de titels die hun waarde al bewezen hebben. 2020 brengt nieuwe seizoenen van de Britse verrassing ‘Sex Education’ (17 januari), ‘BoJack Horseman’ (31 januari, meteen ook de afsluiter), ‘Better Call Saul’ (23 februari), ‘After Life’ van Ricky Gervais (maart), ‘Russian Doll’ (maart) en tegen de zomer ‘Stranger Things’ en ‘La casa de papel’. Na de zomer is het uitkijken naar ‘Impeachment’, het derde seizoen van ‘American Crime Story’, waarin Ryan Murphy na het proces tegen O.J. Simpson en de moord op Gianni Versace nu het wedervaren van Bill Clinton na zijn affaire met Monica Lewinsky onder de loep neemt.

Bij de nieuwigheden ziet de line-up er minder indrukwekkend uit, al geeft Netflix traditiegetrouw maar mondjesmaat informatie vrij. ‘Messiah’ (1 januari) en ‘Dracula’ (4 januari, zie hieronder) gaan meteen van start, een paar weken later gevolgd door ‘AJ and the Queen’ (17 januari), een komische reeks van de schrijvers van ‘Sex and the City’ rond de in de VS razend populaire dragqueen RuPaul. Ook op de planning: het kostuumdrama ‘Bridgerton’, de eerste serie van Shonda Rhimes voor Netflix, de muzikale reeks ‘The Eddy’ van Damien ‘La La Land’ Chazelle, en ‘Into the Night’, de allereerste Belgische Netflix-original. De thrillerserie van Inti Calfat en Dirk Verheye, het duo dat ook ‘Over water’ regisseert, gaat over de passagiers op een nachtvlucht uit Brussel die moeten zien te overleven terwijl de wereld rond hen vergaat. Een releasedatum is er nog niet, maar de kans is niet onbestaande dat we eerder een Belgische reeks op Netflix hebben dan een federale regering in de Wetstraat.

Play: Philip Roth

In mei gaat HBO Max, de streamingdienst van HBO en Warner, in de VS van start en de Amerikaanse betaalzender lijkt de productie alvast op te drijven. Mogen we binnenkort ook op Play van Telenet verwachten: nieuwe seizoenen van ‘Curb Your Enthousiasm’ (20 januari), ‘Westworld’ (maart), ‘Succession’ (augustus) en ‘Euphoria’ (september), en nieuwe reeksen als de Stephen King-verfilming ‘The Outsider’ (13 januari), de scifi-comedy ‘Avenue 5’ (20 januari) en ‘The New Pope’, een vervolg op ‘The Young Pope’ uit 2016, waarin John Malkovich het habijt mag aantrekken.

Staat al met fel rood in onze agenda aangestipt: ‘The Plot Against America’ (17 maart), een zesdelige miniserie naar het boek van Philip Roth. Daarin wordt verteld hoe het Amerika vergaat wanneer piloot Charles Lindbergh in de verkiezingen van 1940 Franklin D. Roosevelt verslaat en het land een autoritaire, fascistische koers laat varen. Een alternatieve geschiedenis van de VS met parallellen naar vandaag, en wie showrunner David Simon – de man achter ‘The Wire’ en ‘The Deuce’ – op Twitter volgt, weet dat hij die allerminst uit de weg zal gaan.

Amazon: jacht op nazi’s

Ook Amazon ziet brood in de strijd tegen het fascisme, want dat start met ‘Hunters’ (maart), een serie waarin een groepje verzetsstrijders in het New York van de jaren 70 op nazi’s jaagt, om zo te verhinderen dat die de macht kunnen grijpen. En dat onder leiding van Al Pacino, die na zijn hoofdrol in ‘The Irishman’ de smaak van het streamen te pakken heeft.

Daarnaast zet Amazon al zijn geld – of toch naar verluidt één miljard dollar – in op ‘The Lord of the Rings’, een nieuwe reeks naar de boeken van J.R.R. Tolkien. Die serie moet de leegte in het leven van fantasyfans wereldwijd vullen, nu ‘Game of Thrones’ ermee is gestopt en de prequel ‘House of the Dragon’ wellicht pas in 2021 op HBO zal komen. Veel is er nog niet bekend, behalve dan dat ‘The Lord of the Rings’ wellicht in het najaar zal beginnen, minstens vijf seizoenen zal tellen en zich vooral afspeelt vóór de boeken en Peter Jacksons filmtrilogie. Zolang er geen zingende hobbits opduiken, is het voor ons al lang goed.

De rest: Apple TV+ & co.

Apple TV+ hoopt na de lauwe start meer potten te breken met ‘Amazing Stories’ (najaar), een anthologiereeks van Steven Spielberg waarin onverklaarbare gebeurtenissen een centrale rol spelen. Als Disney+ echt naar België komt – eind maart, volgens de laatste officieuze berichten – kunnen ook ‘Star Wars’-fans hier eindelijk ‘The Mandalorian’ opzetten en baby Yoda in de armen sluiten. En meteen ook uitkijken naar de eerste Marvel-reeks op Disney: ‘The Falcon and the Winter Soldier’ (najaar), dat de draad netjes oppikt waar ‘Avengers: Endgame’ hem heeft laten vallen.

Hulu heeft voorlopig geen plannen om naar Europa te komen, dus moeten we hopen dat andere streamingdiensten de series aankopen die daar gemaakt worden. Het bedrijf lijkt zich na het succes van ‘The Handmaid’s Tale’ helemaal op de verfilming van de betere boeken te hebben gestort. Er komt onder meer een nieuwe adaptatie van Nick Hornby’s ‘High Fidelity’ (14/12) en Celeste Ng’s ‘Litte Fires Everywhere’ (18 maart), en er zit een twaalfdelige reeks naar Sally Rooneys ‘Normal People’ (voorjaar) in de pijplijn. Ideaal voor iedereen die niet meer aan lezen toekomt!