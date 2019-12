* ‘Als ik hem elke avond zo aan het publiek had moeten voorstellen, dan was het nooit wat geworden met U2, daar ben ik zeker van.’ (Bono openbaart de eerste bijnaam van Dave Evans, de man die later bekend zou worden als The Edge: Inchicore)

* ‘Het helpt dat dronkenschap tunnelvisie kweekt: de meesten wisten niet wie ik was. En ik had m’n pruik niet op.’ (Elton John, gevraagd of het niet gênant was dat hij als superster deelnam aan een groepstherapie van de Anonieme Alcoholisten)

* ‘Het had allemaal íéts efficiënter kunnen verlopen.’ (Billy Joel is voor 90 miljoen dollar opgelicht door zijn manager Frank Weber. Daarbovenop verloor hij nog eens tientallen miljoenen aan alimentatie die hij moest betalen aan zijn ex Elizabeth, de zus van Weber. Die liet zichzelf bankroet verklaren om niets te moeten terugbetalen. Met de huidige reeks concerten die Joel in Madison Square Garden speelt (120 stuks, waarvan 74 op een rij, een wereldrecord) hoopt Joel de put te dempen. ‘Maar tegen dat het zo ver is, ben ik ongetwijfeld dood’)