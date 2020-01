Olivier Deschacht: 'Ik ben altijd onderschat geweest. Het lijkt alsof ik nu pas ieders respect heb'

'Bij Anderlecht lag ik elke week onder vuur. Maar intussen ben ik er twee jaar weg en ze zijn nóg altijd op zoek naar een linksback'

De 4-jarige Luis is mokkend naast de deurmat op de grond gaan zitten. Een middagje bioscoop als verrassing kon nog op zijn goedkeuring rekenen, ‘F.C. De Kampioenen’ kan dat niet. Terwijl zus Elena hem op andere gedachten probeert te brengen, aanschouwt papa Olivier vertederd het tafereel: ‘Zie hem zitten: zo koppig. Het is alsof ik mezelf zie. Hoe kan ik dan boos op hem zijn?’

OLIVIER DESCHACHT «2019 is een rollercoaster geweest. Net als 2018, maar dan zonder Anderlecht. Door de vroege degradatie met Lokeren zat het seizoen er in maart al op. Dat had ik nooit eerder meegemaakt: ik ben het altijd gewoon geweest om tot de allerlaatste week met de titelstress van play-off 1 te leven.»