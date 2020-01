'Ik heb me lang geschaamd voor wat Epstein met mij heeft gedaan'

Chauntae Davies werd in het holst van de nacht gewekt door Sarah Kellen, één van de assistentes van Jeffrey Epstein: de baas had nu meteen een massage nodig. Voor ze het goed en wel besefte, stond Chauntae, toen 21, in Epsteins slaapkamer in zijn somptueuze villa op Little Saint James. In een hoek zat Ghislaine Maxwell, zijn ex die in de hele VS jonge meisjes rekruteerde voor hem. Hij ratelde zonder onderbreking door over hoe hij zich overspannen voelde en dat er iets aan gedaan moest worden. Hij stapte op Chauntae af en deed haar nachtkledij uit, nam haar bij de polsen en trok haar naar het hemelbed. ‘Please, no!’ spartelde ze tegen, maar ze wist dat dat geen zin had. Niemand zou haar komen verdedigen. Ze was zo goed als een gevangene op het eiland midden in de Atlantische Oceaan. ‘Het is onmogelijk dat hij de doodsangst in mijn ogen niet heeft gezien,’ zegt ze nu.