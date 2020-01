Arnon Grunberg over genocide, #MeToo én zijn nieuwe boek: 'Schrijven is de beste manier om een goed mens te zijn'

‘Tegenwoordig sla ik het douchen uit tijdsgebrek soms over.’ Ik geloof Arnon Grunberg (48) als hij dat zegt. Op 1 januari 2019 zette hij zich aan het schrijven van een nieuwe roman, nog geen negen maanden later was die klaar, op 10 januari 2020 verschijnt hij. Is het dan een prematuurtje? Integendeel. ‘Bezette gebieden’ toont een Grunberg in topvorm: urgente thema’s komisch uitgewerkt, met onverwachte capriolen van de romanacrobaat. Zijn credo anno 2020: ‘Schrijven is de beste manier om een goed mens te zijn.’