'De manier waarop papi omging met mensen: dat zou een les voor álle renners moeten zijn'

De crossfiets die bij Adrie thuis in Kapellen onder het afdak staat te fonkelen, kan maar van één persoon zijn. De regenboogkleuren verraden de eigenaar, die er zelf nog niet is. Na zijn succesvolle voorjaar verliet Mathieu van der Poel zijn ouderlijk huis om in het nabij gelegen ’s-Gravenwezel te gaan samenwonen met zijn vriendin Roxanne. Een kwartier later staat zijn Porsche Panamera GTS met nummerplaat ‘MVDP 1’ op de oprit en schiet Mathieu de keuken in om twee croque-monsieurs te maken.

– In hoeverre is dit nog thuis?